Sessão da Tarde exibe "Pequenos Espiões 4" nesta terça-feira

Filme na TV 20/12/2016

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é Pequenos Espiões 4, uma aventura de 2011. A atração vai ao ar a partir das 15h13min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Marisa Cortez Wilson se casa com Wilbur, pai de dois filhos, e eles têm um bebê. Ele é um repórter conhecido por desmascarar espiões, e nem desconfia que a esposa é uma ex-espiã, que largou a carreira para se dedicar à família.

Quando Marisa é forçada a retornar a ativa para lutar contra um vilão com o poder de manipular o tempo, ela acaba levando as crianças para a maior aventura de suas vidas.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Spy Kids 4Elenco:Jessica Alba, Joel Mchale, Alexa Veja, Daryl Sabara, Rowan Blanchard, Mason Cook|| Elenco de dublagem: Marissa Wilson: Sylvia Salustti/ Wilbur Wilson: Hércules Fernando/ Rebecca Wilson: Helena Palomanes/ Mason Cook (Cecil Wilson): João Victor Granja/ Danger D'amo E Guardião Do Tempo: Jorge Lucas/ Carmen Cortez: Luísa Palomanes/ Chefe De Wilbur: Júlio Chaves

Direção: Robert Rodriguez

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura