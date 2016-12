Só Pra Contrariar e mais três atrações de graça na praia, em Porto Alegre e em Viamão

Para o Ano-Novo 30/12/2016 | 12h00 Atualizada em

Em Capão da Canoa, a noite é de relembrar mais de 20 anos de sucessos do grupo Só Pra Contrariar. Liderado por Fernando Pires, irmão de Alexandre Pires, o grupo mata a saudade de hits como Essa Tal Liberdade, Mineirinho, Me Perdoa, Meu Jeito de Ser e a nova faixa, Cai Fora.



— Será muito bacana fechar o ano de 2016 nos apresentando no Rio Grande do Sul. Começaremos 2017 com muita música e alto astral! — afirma Fernando, vocalista do grupo mineiro.



E claro, na noite, também rola a grande queima de fogos.



Local: Avenida Beira-Mar, s/nº, nas proximidades do antigo Baronda.

Quando: neste sábado, a partir das 22h.

Quanto: de graça.



Em Torres



Chimarruts: para começar 2017 com boas vibrações



Chima traz só boas energias Foto: Edu Defferrari / Divulgação

Em Torres, o povo do balneário e arredores pode curtir só boas vibrações antes da virada, durante e depois. Para começar, tem performances dos DJ Norman Machado e do projeto LiveAlife, com a dupla de DJ's Rafael Silveira e Rômulo Guedes.



Depois, tem show dos dos regueiros da Chimarruts, com suas músicas repletas de mensagens positivas, como Iemanjá. E o grande momento da noite, é claro, é a queima de fogos, que deve levar entre 12 a 14 minutos.



Local: Praia Grande de Torres,

Quando: neste sábado, a partir das 21h.

Quanto: de graça.



Em Viamão



Fogos e muita música em Itapuã



Muito baile em Viamão Foto: Reprodução / Facebook

Em Itapuã, acontece uma grande queima de fogos, para deixar a noite da virada ainda mais bonita. Para dançar, é claro, tem uma das bandas mais conhecidas do universo dos bailes no Rio Grande do Sul, a Made In Brazil. Na noite, não faltarão canções sertanejas, arrochas e hits da música nacional.



Onde: Praia da Vila de Itapuã, no fim da rua Nossa Senhora dos Navegantes, em Viamão.

Quando: neste sábado, a partir das 23h.

Quanto: De graça.



Arrastão do samba



Saldanha começa o ano com o pé direito



Saldanha chama o povo para o tradicional arrastão Foto: Divulgação / Divulgação

O primeiro dia de 2017 tem um dos eventos mais tradicionais da Capital: o Arrastão da Banda Saldanha, que costuma reunir milhares de pessoas para celebrar o ano que começa.



Pelas ruas da região central de Porto Alegre, partindo da pista de Skate do Parque Marinha do Brasil, a Saldanha comanda uma festa incrível, que arrasta o povo por onde passa, com muito samba e animação.



Local: A concentração é na pista de skate do Parque Marinha do Brasil. A arrancada, do mesmo local, às 18h, em um percurso que leva de duas a três horas, e termina na sede da Banda Saldanha.

Quando: neste domingo, às 17h.

Quanto: De graça.

Na Imperadores



Pyração agita a madrugada da virada



Pyra faz a festa na Imperadores Foto: Divulgação / Divulgação

Para quem fica em Porto Alegre, a quadra da Imperadores do Samba é uma bela pedida para a festa depois da ceia. Por lá, quem faz o show é o grupo Pyração, um dos melhores nomes da nova geração do pagode feito por aqui. Em uma grande roda de samba e de pagode, eles apresentam canções do primeiro DVD, além de sucessos nacionais, em uma festa que vai até de manhã.



Local: Quadra da Imperadores do Samba, Padre Cacique, 1.567,

Quando: sábado para domingo, a partir da 1h30min.

Quanto: Até as 3h30min, quem levar um quilo de alimento não perecível e for vestido de branco, paga R$ 10. Após, nestas mesmas condições, R$ 15. O ingresso para quem não levar nada e não for vestido de branco custa R$ 20, a noite inteira.



