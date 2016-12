Thais Fersoza e Michel Teló batizam a filha, Melinda

Explosão de fofura 22/12/2016 | 12h23 Atualizada em

Thais Fersoza e Michel Teló compartilharam nas redes sociais um momento feliz em família com a pequena Melinda, de quatro meses. A filha do casal foi batizada nesta terça-feira, dia 20, e os papais dividiram o acontecimento especial com seus seguidores do Instagram. É a primeira filha do casal.

"Muito grata a Deus por ter uma família tão maravilhosa e tão abençoada! Batizado da Melinda! Quanta emoção, que dia especial", escreveu a atriz que completou a homenagem com um poema:



"Melinda vem, bem-vinda, amém! Deus te abençoe, para o seu bem! Que tenha paz, a sua vida. Que tenha amor, sabedoria...Um coração puro e bondoso. O Espírito Santo é com você".





Os dindo amados.. Que benção! Todos juntos nessa caminhada! Amamos vocês! ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Thais Fersoza (@tatafersoza) em Dez 21, 2016 às 9:30 PST





O cantor também compartilhou sua felicidade na rede social:



"Quando o Espírito Santo controla nossa vida, produzirá os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, delicadeza e auto-controle". Em seguida, comemorou: "O Espírito Santo é com você, minha filha. E é no amor de Deus que seguiremos, sempre! É inexplicável o quanto te amamos".



Thais chegou a fazer um vídeo para falar da emoção pelo batizado da filha e mostrar o vestido da pequena.





