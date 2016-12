Twitter da gravadora Sony é hackeado e divulga informação falsa de morte de Britney Spears

#RIPBritney 26/12/2016 | 15h07 Atualizada em

A notícia de que a cantora pop Britney Spears havia morrido movimentou as redes sociais e foi parar nos trend topics do Twitter na manhã desta segunda-feira. A falsa informação foi divulgada, ao menos, por duas contas no Twitter, a da Sony Global Music e a do músico Bob Dylan.

Na página da gravadora, a publicação dizia:

"Britney Spears morreu em um acidente. Nós contaremos mais em breve".

Foto: Reprodução



Na conta oficial do cantor Bob Dylan, além de retuitarem a falsa notícia, outra mensagem foi escrita, se solidarizando com a 'morte' de Britney: "Descanse em paz, Britney".



Foto: Reprodução

O grupo OurMine, mesmo nome dos hackers que invadiram diversas contas em redes sociais de presidentes de grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, Twitter e Niantic, se identificou como o responsável pelo ataque.



Após a divulgação da falsa notícia, o grupo voltou a publicar na conta para desmenti-la:

"Nós vimos um novo IP logado na conta alguns minutos atrás e o tuíte foi postado por um novo IP, então a Britney Spears ainda está viva".





Foto: Reprodução

Pouco tempo depois, a Sony deletou os tweets e não se pronunciou sobre o ocorrido.



Após a confirmação de que a notícia era falsa, a informação virou brincadeira no Twitter:

Britney Spears ta morta

Britney Spears ta viva

bota casaco

tira casaco — Yoncé (@Byoncezada) 26 de dezembro de 2016





Britney Spears é a primeira artista a morrer e ressuscitar no mesmo dia,batendo o recorde que antes era pertencido a Jesus Cristo — larissa (@heroinelaurnj) 26 de dezembro de 2016





Ontem mataram a Beyoncé, hoje a Britney Spears. Amanhã eles matam o Michael Jackson!#WeDontGiveUpSycoandEpic — Andy | OT5 ¿ (@allyluiadinahj) 26 de dezembro de 2016





Nao foi a Britney Spears que morreu foi a carreira dela, vcs n sabem interpretar aff — Irene ¿ (@IreneGITHx) 26 de dezembro de 2016





RT @britneyspears que história é essa que eu morri? Tava só raspando o cabelo — Snap/Insta:harpias (@harpias) 26 de dezembro de 2016



