Vanessa, da dupla com Claus, chama atenção pela boa forma em novo clipe

Bem no comecinho do verão, que começou oficialmente no dia 22 de dezembro, a dupla Claus & Vanessa lançou uma canção que tem tudo a ver com a estação: Janela Para o Mar.

A música, em um completo estilo praiano, teve imagens gravadas na paradisíaca Praia do Rosa, em Santa Catarina, com locações na beira da praia e em uma pousada da região.



— Apelidamos (a música) de reggae da tapioca, de maneira carinhosa — afirma Vanessa.



No clipe, o que chamou atenção dos internautas foi a boa forma de Vanessa, 37 anos, já que em algumas cenas ela aparece de biquíni. Aliás, não é de hoje que sua boa forma se destaca nas redes. Recentemente, Vanessa ganhou elogios de fãs ao postar uma foto de biquíni. Na ocasião, revelou o que fazia para manter o corpo em dia. Nas redes sociais, a cantora também brinda os fãs, com excelentes fotos.









