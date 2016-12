Vin Diesel assedia youtuber brasileira durante entrevista

Inconveniente 22/12/2016 | 18h38 Atualizada em

No fim da entrevista, ator se levanta e se aproxima da youtuber

O ator Vin Diesel assediou a youtuber Carol Moreira enquanto era entrevistado por ela na Comic Con Experience no início deste mês. Na terça-feira, 21, ela publicou a conversa em seu canal no YouTube e disse ter ficado desconfortável com a situação. O astro da franquia Velozes e Furiosos interrompeu três vezes a entrevista de dez minutos para falar sobre a beleza da jovem.



— Eu não sabia muito bem o que fazer. Eu só ria, ria, porque eu estava em uma situação muito delicada. Mas, a verdade é que eu não gostei disso — reclama Carol no vídeo.

A Comic Con Experience é um evento brasileiro de cultura pop que fala sobre filmes, televisão, jogos e quadrinhos e que foi realizado em São Paulo (SP). No evento, o ator divulgava o novo filme do qual participa, Triplo X.

O primeiro assédio aparece aos 4m30s de vídeo. Vin Diesel explicava por que admira Tom Hanks, quando interrompe a fala e passa a elogiar Carol.

— Deus, como ela é bonita! Como posso fazer esta entrevista? Olhe para esta mulher — diz.

A youtuber rapidamente tenta voltar à entrevista e pede que o ator conte sua história, mas ele dá sequência ao assédio.

— Vamos sair daqui. Vamos almoçar. Meu deus, eu amo ela. Olhe como ela é linda — continua.

No fim da conversa, o ator chega a se levantar e se aproximar da youtuber.

— Cara, eu amo ela. Ela é tão sexy, eu não consigo nem fazer a entrevista.

Assista à entrevista:

