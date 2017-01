5 coisas para ver na TV no fim de semana

Dicas 20/01/2017 | 12h00 Atualizada em

Estreia no Show da Vida



O Fantástico deste domingo estreia um quadro ideal para quem curte música ao vivo, e uma noite com os amigos. Noites de Luar pretende reunir diferentes ritmos e estilos, em encontros inusitados de cantores de diferentes gêneros. Para começar, Tadeu Schmidt e Poliana Abritta recebem Lucas Lucco e Gaby Amarantos para um dueto. A dupla solta a voz em Palpite, hit do final dos anos 1990, na voz de Vanessa Rangel.



— Eu gosto dessa coisa de propor coisas novas. Tenho uma relação especial com essa música porque cantei muito no início da carreira. Cantá-la novamente, com uma nova roupagem e com uma pessoa de um segmento tão legal, foi maravilhoso — conta Gaby. RBS TV, domingo, a partir das 21h.

Final na tarde de domingo





Xande e Duda lideram o ranking Foto: Arthur Meninea / Gshow/Divulgação

Uma emocionante, e linda competição, chega ao fim neste domingo, no Domingão do Faustão. A fofura das crianças promete deixar os telespectadores babando na frente da telinha, com a final da Dancinha dos Famosos. Depois de se arriscarem na baladinha, no rock e na valsa, é hora desses pequenos artistas mostrarem todo o seu talento na grande final do quadro, em ritmo de samba,



A disputa entre as seis duplas está acirradíssima, com diferença de menos de um ponto entre o primeiro e o sexto colocados. Xande Valois e Duda estão com 59 pontos, Gabriel Palhares e Leandra registram 58,5, assim como Gabriella Saraivah e Lucca. Letícia Braga e Marcos vêm logo atrás, com 58,4, enquanto as duplas Nathália Costa e Walacy e Raffael Pietro e Nicole marcam 58,1.



Para avaliar as crianças nesta última etapa, estarão no palco Fernanda Chama, Marcelo Melo Jr, Érico Braz e Vanessa Giácomo.



RBS TV, domingo, a partir das 17h25min



As Fernandas no Altas Horas



Foto: Divulgação / TV Globo/Divulgação

As duas Fernandas, a Lima e a Gentil, são as convidadas do Altas Horas deste sábado. O nome em comum se junta à mesma formação profissional em jornalismo e, por fim, ganha um toque especial com a concordância até no loiro do cabelo. Fernanda Lima e Fernanda Gentil compartilham momentos de suas carreiras e se divertem no centro da arena, enquanto nos palcos suspensos a banda Jota Quest e o grupo Grooveria dão o tom musical à noite.



RBS TV, sábado, 22h45min



Maratona The Night Manager





Hugh Laurie, um dos astros da série Foto: AMC / Divulgação

Após triunfo nos Globos de Ouro, o canal AMC faz uma maratona de uma excelente série surgida em 2016. The Night Manager terá todos os seus seis episódios exibidos neste domingo. A série, que faturou três prêmios na 74ª edição dos Globos de Ouro, tem como protagonistas Tom Hiddleston, Hugh Laurie e Olivia Colman.

Baseada no best seller de John le Carré, a série acompanha o ex-soldado britânico Jonathan Pine (Hiddleston), que é recrutado pela agente de inteligência Angela Burr (Olivia Colman) para se infiltrar no círculo íntimo do empresário internacional Richard Onslow Roper (Hugh Laurie) e detonar a aliança que ele administra entre o governo britânico e o comércio ilegal de armas.



Canal AMC, a partir do meio-dia





Maratona Star Wars

Harrison Ford em Star Wars - O Despertar da Força Foto: Divulgação / Divulgação

Para os fãs de Star Wars, o fim de semana será cheio, com a exibição da saga completa de um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema. A maratona de Star Wars será dividida em duas partes: a primeira, que vai ao ar no sábado, reúne Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma, Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones e Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith.



Neste domingo, o canal apresenta Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca, Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi e Star Wars: O Despertar da Força. Todos os sete títulos podem ser vistos a qualquer momento no Telecine Play.



Telecine Pipoca, sábado, a partir das 10h e domingo, a partir das 10h15min.