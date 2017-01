"A Lei do Amor": Aline reaparece como garota de programa

Noveleiros 31/01/2017 | 17h28 Atualizada em

A angústia de Yara (Emanuelle Araújo) por sua filha mais velha está prestes a terminar em A Lei do Amor. Juninho (André Luiz Franbach) é quem vai mostrar à mãe as fotos de Aline (Arianne Botelho) em um site de garotas de programa, com o nome de Natasha.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



– É por causa dessa "pobrezinha" que vocês estão brigando e vão acabar o casamento? É por causa dessa "coitada" que eu e a Ritinha vamos perder a nossa família? – diz o jovem.



Misael (Tuca Andrada) vai ficar arrasado, mas não vai se surpreender. Yara vai convidar o marido para ir atrás da filha, mas ele negará. Então, ela vai pedir a ajuda de Ciro (Thiago Lacerda). Ele vai marcar um encontro com Aline, mas a garota vai dar de cara com a mãe, segundo o jornal Extra. Quando disser que pretende levar a filha de volta para casa, a resposta de Aline não vai ser nada agradável:



– Ficou louca? Acha que vou voltar a morar em cortiço e naquela cidade horrível?



Leia também:

Acompanhe as novidades das tramas da Globo no Noveleiros

Michele Vaz Pradella: "Tarcísio Meira deixará um grande vazio em 'A lei do amor'"



Depois de ouvir muitos desaforos, Yara vai apelar para a história de Jéssica (Marcella Rica), filha de Salete (Claudia Raia), mas nem isso vai amolecer Aline. Finalmente, Yara vai se convencer de que perdeu a filha e decidir ir embora. Mas antes, Aline vai dizer:



– Ei! Eu não vim aqui de graça! Preciso da grana!



Sem escolha, Yara vai jogar o dinheiro no chão e sair.