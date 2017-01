"A lei do amor": Ciro descobre que Mág matou Beth e jura vingança

Noveleiros 03/01/2017 | 16h41 Atualizada em

Ciro (Thiago Lacerda) se envolveu com Mág (Vera Holtz) e com Vitória (Camila Morgado) em A lei do amor, mas seu coração é mesmo de Beth (Regiane Alves). Imagine, então, a fúria do vilão quando descobrir que a matriarca da família Leitão matou sua amada.



Segundo o jornal Extra, a descoberta acontece quando Ciro estiver escondido no quarto de Mág para observá-la mexendo no dinheiro. A essa altura, indignada pelo interesse do amado em Beth, Mág vai pegar o celular da moça, depois de matá-la, e enviar uma mensagem para Ciro dizendo que os dois não devem mais se encontrar.

Quando ela sair do local, Ciro vai até o esconderijo, vê o celular de Beth com todas as mensagens e chega à conclusão óbvia:



– Ela matou Beth!



O ex de Vitória não só vai jurar vingança como vai deixar Mág em maus lençóis ao roubar todo o seu dinheiro.