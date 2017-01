"A Lei do Amor": Helô tem crise de ciúme ao descobrir passado amoroso de Pedro

Noveleiros 09/01/2017 | 16h15 Atualizada em

Helô (Claudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini) vivem um mar de rosas em seu relacionamento desde que a galerista se separou de Tião (José Mayer) em A Lei do Amor. Mas esse amor está prestes a enfrentar também uma maré ruim.



Durante uma conversa sobre a relação, Helô vai deixar escapar que fica incomodada com os relacionamentos que o amado teve antes de retornar ao Brasil, que ela vai chamar de "amizades amorosas". A conversa vai seguir em tom leve, e Pedro não vai fazer grandes revelações, apenas insistir que não viveu nada importante naquela época, segundo o site Notícias da TV:



– Então tá combinado, é quase nada... É tudo somente sexo e amizade – dirá Helô.



– Que é isso, Helô? Ciúme retrospectivo?



– Muito ciúme! Muito! Insuportável! – responderá ela, brincando.



Mais adiante, Helô vai demonstrar ciúmes quando ver que Pedro recebeu o link de uma entrevista de Laura (Heloisa Jorge). Mal sabe ela que tudo está acontecendo por intermédio de Tião, que está armando para tentar separar o casal.



Quando questionado, Pedro vai dizer que conheceu Laura em Portugal, e a reencontrou em Angola.



– Foi atrás dela pra Luanda? Essa Laura devia valer a pena! – soltará Helô.