"A Lei do Amor": Impressões digitais provam que Marina não é Isabela

Noveleiros 17/01/2017 | 12h35 Atualizada em

Quem acompanhou o capítulo de ontem de A Lei do Amor deve ter levado um susto nos minutos finais. Isabela (Alice Wegmann) está de volta! Mas será que é ela mesma?

Tudo indica que sim, a moça está bem viva e disposta a se vingar de quem tentou matá-la. Vai sobrar até para Tiago (Humberto Carrão), um "inocente útil" que Tião (José Mayer) fez questão de incriminar.

Apesar de todos ficarem intrigados com a chegada da jovem, ela vai insistir que se chama Marina e que não tem nada a ver com Isabela. Mas Elio (João Campos) decide investigar, já que tem certeza de que aquela é sua amiga que está de volta. O jornalista conseguirá impressões digitais da "impostora" e mandará comparar com as de Isabela.

Porém, para a surpresa do rapaz, o resultado da comparação dá negativo, ou seja, Marina e Isabela não são a mesma pessoa.

Elio não se dá por satisfeito e pede a Flávia (Maria Flor) um pente de Isabela para mandar fazer um exame de DNA. A DJ fica furiosa com a insistência e jura que não tem mais nenhum objeto da amiga.

E agora? Será que Marina não é Isabela? Ou é tudo um plano muito bem armado para enganar a todos. Se for, Flávia é a maior cúmplice e está disposta a tudo para ajudar a amiga, até ajudar a falsificar a análise das digitais.