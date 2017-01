"A Lei do Amor": Isabela volta vingativa e com novo visual

Noveleiros 12/01/2017 | 12h21 Atualizada em

Os telespectadores e personagens de A Lei do Amor que se preparem, ela está voltando! Isabela (Alice Wegmann) não morreu e se prepara para fazer um retorno triunfal à trama.

Depois de sumir no mar, a jovem passou algum tempo preparando sua vingança, a princípio contra Tiago (Humberto Carrão), a quem culpa pelo que aconteceu. Agora, ela atende pelo nome de Marina, mudou o cabelo, o estilo e está bronzeadíssima.

Quem prestou atenção nos últimos capítulos já deve ter imaginado que a única pessoa que sabe sobre Isabela é Flávia (Maria Flor). Com a ajuda da amiga, a estudante está pronta para voltar à cena, justamente no dia do casamento de Tiago com Letícia (Isabella Santoni).

Foto: Raphael Dias / TV Globo/Divulgação

Esse retorno vai pirar de vez a cabeça de Tiago! Ele mal se recuperou do trama de ter "perdido" Isabela, está até fazendo terapia para ficar numa boa, mas deve voltar a ficar bem perturbado nos próximos capítulos. É esperar pra ver!

Foto: Divulgação / TV Globo/Divulgação