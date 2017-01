Adriana Birolli é pedida em casamento no palco do teatro

Romance 15/01/2017 | 12h23 Atualizada em

Juntos desde 2014, Adriana Birolli e Alexandre Contini deram mais um passo no relacionamento: o ator pediu a mão da amada em casamento na noite de sábado.



A surpresa teve como cenário o palco do Teatro Itália, em São Paulo, onde os dois reestrearam a peça Manual Prático da Mulher Desesperada, na qual atuam juntos.



Emoção

Contini postou, em seu perfil no Instagram, um vídeo do momento do pedido, que foi do jeito tradicional, com tudo que a noiva tem direito: alianças, noivo ajoelhado, música romântica muita emoção e, é claro, o "sim" de Adriana.



Muito obrigado a todos que participaram desse dia maravilhoso @dudufarias @diogocamargos meus cúmplices!! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Enfim NOIVOS @adrianabirolli Um vídeo publicado por Alexandre Contini (@alecontini) em Jan 14, 2017 às 11:15 PST