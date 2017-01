Amanda Djehdian exibe curvas perfeitas e faz agradecimento a Iemanjá: "Ela me estendeu a mão"

Rainha do Mar 04/01/2017 | 13h09 Atualizada em

De férias na Tailândia, Amanda Djehdian vem compartilhando seus dias no paraíso com os seguidores no Instagram. Nesta quarta-feira, 4, a musa compartilhou um clique em que aparece usando um maiô branco em homenagem a Iemanjá.



Curtindo o banho em uma piscina com borda infinita, no hotel Dusit Buncha Resort, na ilha de Ko Tao, a ex-BBB exibiu as curvas perfeitas e um bronzeado maravilhoso.



Foto: Instagram / Reprodução

Na legenda, Amanda escreveu: "E foi nas ondas do Mar. Que entreguei os meus problemas. E aprendi a confiar. Que todo mal não dura para sempre. E que a paz é uma semente que precisa semear. E no horizonte de um mar tão infinito. Yemanjá me acolheu e meu deu um mundo tão mais bonito. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão E entreguei meu caminhar a Yemanjá. Odoiyá Yemanjá¿", legendou agradecendo a Iemanjá.



Ela também postou outras fotos da viagem, e em uma delas, a morena exibiu uma tatuagem entre os seios, feita na Tailândia.



Foto: Instagram / Reprodução

