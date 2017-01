Andressa Suita posta foto na academia exibindo barriguinha de grávida: "Voltando aos treinos" 

Mamãe sarada 10/01/2017 | 08h44

Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, compartilhou nesta segunda-feira,9, um clique em seu perfil do Instagram, exibindo a barriguinha de grávida.



Para manter a boa forma, mesmo durante a gravidez, ela foi à academia usando top e legging, e aproveitou para mostrar aos fãs.



A gravidez foi anunciada pelo casal no final de 2016, e em conversa com o EGO, a modelo contou que a gestação já era esperada: "Estamos bem felizes, estávamos torcendo para que fosse menino. Já me senti mãe desde o primeiro momento que soube. Vou ser uma mãe muito coruja, assim como a minha mãe é comigo e meus irmãos até hoje", revelou.



