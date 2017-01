Antônia Fontenelle confirma separação de Jonathan Costa

Acabou 19/01/2017 | 09h28 Atualizada em

Depois de muitos rumores, agora é oficial. Antônia Fontenelle e Jonathan Costa estão separados. O relacionamento começou em 2014 e foi oficializado há pouco mais de um ano. Os dois têm um filho de seis meses, Salvatore.

Quem confirmou a separação foi a própria Antônia, em entrevista à rádio "O Dia". Segundo ela, o rompimento aconteceu por causa da carreira artística do agora ex-marido:

— O Jonathan é o pai do meu filho, não estamos mais casados, nos separamos porque ele preferiu o trabalho dele e não me incluiu do jeito que eu acho que deveria ser.

Funkeiro desde criança, Jonathan está investindo em um novo projeto, mas Antônia não gostou muito disso:

— Eu foquei no show e ele tomou muito gosto pela coisa, mas têm muitas coisas que eu não concordo como profissional. Por isso, ele deixou de me contar o que acontecia e entregou o projeto na mão e outra pessoa.

Apesar de não serem mais marido e mulher, Antônia garante que ela e Jonathan continuam muito amigos e continuarão tendo uma boa relação, principalmente por causa do filho pequeno.