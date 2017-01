Após show desastroso em Nova York, equipe de Mariah Carey diz que a cantora foi vítima de sabotagem

Mico no Réveillon 02/01/2017 | 09h36 Atualizada em

Um dos assuntos mais comentados na internet no primeiro dia do ano foi Mariah Carey, mas não por um bom motivo. A cantora se apresentou na Times Square, em Nova York, mas falhas técnicas chamaram a atenção do público.

E dá-lhe memes de Mariah nas redes sociais:

Mariah Carey's disgusted sign off is a perfect goodbye to 2016 https://t.co/aN4DuFX9cs by #jgirl66 via @c0nvey — Lexie (@lexieuou) January 2, 2017

Quand tu penses qu'on pourrait nourrir la moitié de l'Afrique rien qu'avec une cuisse de Mariah Carey, tu te dis que c'est un beau gâchis... pic.twitter.com/IHWrt4hIwU — Julien Miller ¿¿¿¿ (@Chomeur_Du_Net) January 2, 2017

Durante o show especial de Réveillon, a cantora teve problemas com o playback, totalmente fora de sincronia. Ela até tentou continuar, mas se irritou e saiu do palco sem cantar duas músicas.

Depois dos problemas, Mariah desabafou no Twitter: "M... acontecem!"

A repercussão na internet foi enorme, mas a equipe da cantora garantiu que tudo não passou de "sabotagem". Segundo a coluna Page Six, a assessoria de Mariah enviou uma carta aos produtores de evento, reclamando do acontecido:

"Eu deveria ter tirado ela fora. Isso foi sabotagem. Depois que as coisas deram errado, eles tomaram a decisão de continuar deixando e fazer parecer que fosse um acidente. Eles devem-lhe uma desculpa pública."