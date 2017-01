Após virar meme em 2016, Gloria Pires diz que não vai comentar o Oscar este ano

"Não sou capaz de opinar" 11/01/2017 | 10h52 Atualizada em

No início de 2016, Gloria Pires caiu na boca do povo, e não foi por conta de nenhum personagem de novela. A participação da atriz na transmissão do Oscar na Globo gerou vários memes nas redes sociais. Ao comentar os concorrentes, Gloria soltou pérolas como "não sou capaz de opinar" e "não assisti".

Leia mais:

Comentários de Glória Pires sobre Oscar são alvo de piada na internet

Em vídeo, Gloria Pires se manifesta sobre transmissão do Oscar 2016



Aposto que pouca gente se lembra dos filmes indicados, mas certamente guardou na memória as frases de Glorinha.

E para quem já está ansioso por novos memes, lamento, mas não teremos Gloria Pires no Oscar 2017. Em entrevista à revista "29 horas", a atriz disse que não repetirá a participação e lamentou as críticas recebidas na transmissão do ano passado:

— Fiquei impressionada com as reações nas redes sociais. Mas não me senti ofendida pois acho que esses "haters" são pessoas sem educação, que não sabem se expressar, não sabem fazer uma contestação civilizada. Não é correto vomitar em alguém seus ressentimentos da forma como fizeram.