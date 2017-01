Às vésperas do "BBB", Boninho se afasta do Twitter: "Pacto de silêncio por um ano"

Sem comentários 05/01/2017 | 17h15 Atualizada em

Faltando pouco menos de 20 dias para a estreia do Big brother Brasil 17, Boninho, diretor da TV Globo, anunciou que vai se afastar do Twitter até 2018.



A notícia pegou seguidores de surpresa, já que ele costumava ser muito ativo na rede social, onde trocava ideias com fãs do programa, adiantava novidades e até criava polêmicas. Na mensagem, ele cita "desafetos, ódios e amores":

Momento de despedida!Fiz um pacto de silencio no TT por um ano!até 2018!beijos a todos. Desafetos,ódios e amores.A partir daqui,meu silêncio — J.B. Oliveira (@boninho) January 5, 2017

A 17ª edição do BBB, a primeira sob o comando de Tiago Leifert, estreia no dia 23 de janeiro.



Com comando de Tiago Leifert, "BBB" vai estrear pela primeira vez em uma segunda-feira



Outros usuários do Twitter, que curtem acompanhar tanto o programa como os comentários do diretor, não curtiram a novidade:







@boninho NAOOO ! Não se vá ! Aparece nos dias de festas ! Adoramos pedi cooler pra vc ¿¿¿¿¿¿ — #VemBBB17 (@ZoinhaComenta) January 5, 2017

@boninho assim fica difícil, sem Bial no BBB 17 e sem vc no tt durante a edição...Abandono total ¿¿¿¿#triste — ¿¿ Lia ¿¿ (@Realitys_EmFoco) January 5, 2017