Bárbara Paz publica foto no Instagram com axila peluda e causa na internet

Famosos 14/01/2017 | 14h44

A atriz Bárbara Paz, 42 anos, postou uma foto no Instagram neste sábado, 14, em que aparece exibindo as axilas sem depilar. "Temos que nos tornar na mudança que queremos ver", escreveu ela na legenda do registro. De acordo com o Ego, segundos depois ela apagou o registro e postou novamente a imagem, mas com um filtro que disfarçava os pelos aparentes.







Foto: Reprodução / Instagram

Sem parecer se importar, os seguidores de Bárbara encheram a atriz de elogios sobre sua beleza e personalidade. "Linda demais", "Tanto que te admiro e te gosto" e "Fera demais" foram alguns dos comentários.



Na quinta-feira, 12, a atriz publicou uma foto no Instagram em que aparece de top e shortinho mostrando a cinturinha com direito a barriga seca. "Ser o ser eis o então. Ensaio @annapsb o poeta @joaodavi", escreveu na legenda.