BBB 17: Ieda chama Tiago Leifert de Bial e bomba nas redes sociais

Não é só o público que está com saudade de Pedro Bial no comando do Big Brother Brasil. Pelo jeito, os participantes também gostariam de ter o antigo apresentador no telão da casa, a contar pelo "ato falho" de Ieda.

A ex-Miss de Canoas foi agradecer a um elogio feito por Tiago Leifert e soltou:

— Obrigada, Bial!

Ops! Tadinho do Tiago Leifert...

Nas redes sociais, o povo foi à loucura com a confusão de Ieda:

Tiago "Ta gata hein, Ieda"

Ieda "Obrigada, Bial" SOCORRO KKKKK #BBB17 — líder (@realityze) January 26, 2017

Eu nunca vou superar o "Obrigada Bial" da Ieda kkkkkkkkkkkk #BBB17 — Luizin (@falalouisito) January 26, 2017