BBB 17: Mayara e Vivian conquistam a primeira prova do líder

Tem liderança feminina no BBB 17! A primeira prova do líder, como já é tradição no reality, foi de resistência. E Mayara e Vivian levaram a melhor!

A casa agora está lotada, com a chegada dos 13 participantes para se unirem aos quatro gêmeos que já estavam confinados. Todo mundo disputou o primeiro desafio da edição, que consistia em ficar em pé sobre uma haste que estava encostada em um poste de luz. Quem deixasse a luz piscar ou apagar, estaria eliminado.

No final, cerca de duas horas depois do início da prova, sobraram apenas as duplas Ilmar e Marinalva, Mayara e Vivian. E foram as meninas que levaram a melhor na disputa!

A primeira liderança será dividida entre as duas moças. Será que elas vão concordar na hora da indicação?

