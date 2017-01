BBB17: Após fora, Luiz Felipe diz que Mayla não está no seu padrão de beleza

Espiadinha 29/01/2017 | 09h26 Atualizada em

Luiz Felipe ficou aparentemente chateado com o fora da gêmea gaúcha

Luiz Felipe ficou aparentemente chateado com o fora da gêmea gaúcha Foto: Gshow / TV Globo Reprodução

Após levar um fora de Mayla na primeira festa do Big Brother Brasil 17, o alagoano Luiz Felipe resolveu desabafar com Roberta e Ieda sobre o relacionamento dos dois. Segundo relato do Gshow, ele disse que não procura a gêmea por medo de se machucar e não por causa de orgulho.

O brother falou, ainda, que a gaúcha não está no seu "padrão de beleza", repetindo o papo que já tinha tido com Vivian na Festa da Vila.

— Eu sou modelo e sempre vivi nesse meio, com mulher bonita, alta. Não que ela seja feia, mas não é aquela beleza... — disse Luiz Felipe.



Mayla quer ver o modelo fazer de tudo para conquistar o coração dela Foto: Gshow / TV Globo Reprodução

Já Mayla, afirmou para Roberta e a irmã, Emilly, que o modelo tem que tem que correr atrás dela.

— Ele tem que correr atrás de mim sim. Ele tem que querer me conquistar muito.

Depois da troca de beijos entre os dois na confraternização do dia 25, Luiz Felipe deve ter achado que o romance com Mayla estava mais do que certo. Mas parece que não vai ser tão fácil assim.

— Tem que dar um tempinho, não forçar nada. Fica ali, sendo gentil. É pior quando insiste - aconselhou Ieda.

Luiz Felipe e Mayla Foto: TV Globo / Reprodução

Se depender da torcida da família de Luiz Felipe, o casal vai seguir firme e forte. A irmã do modelo, Monyque Ribeiro, disse em entrevista ao EGO que aprovou a escolha do irmão.

— Gostei muito dela, já estava torcendo.



E é neste domingo que um de cada dupla de gêmeos vai sair da casa mais vigiada do Brasil. Será que Mayla fica para acompanharmos os próximos capítulos dessa história de tapas e beijos com Luiz Felipe?







