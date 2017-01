Bella Falconi exibe boa forma em praia do Caribe e faz reflexão em rede social

De braços abertos 04/01/2017 | 10h12 Atualizada em

De férias em Aruba, no Caribe, Bella Falconi exibiu o abdômen trincado em uma foto publicada no Instagram. Na legenda da imagem ela aproveitou para fazer uma reflexão sobre o ano que se inicia. Confira:



¿Receba o ano que começou de braços (e mente) abertos. Ame a vida sem ressalvas, independe de ela ser dura com você às vezes. Assim é a vida: ela é desafiadora, ela é difícil, ela nos encara olho no olho, mas ela é linda¿ porque viver é receber, a cada dia, uma nova chance. Uma chance de mudar, uma chance de fazer escolhas, uma chance de consertar o que está errado e até mesmo de errar para que possamos, então, aprender. Deixe de lado as picuinhas, os rótulos, os achismos, as feridas¿ e se joga! Se entregue e diga para a vida: vem sua linda que vamos fazer as pazes! Seja dia ou noite, chuva ou sol. Viva. Porque essa estrada nos levará para o mesmo fim no dia em que a luz se apagar. Bom dia povo lindo!¿, legendou.



Bella é mãe de Vicky, de 1 ano, fruto de seu casamento com o empresário Ricardo Rocha.



