Maravilhosa como sempre, Bruna Marquezine foi eleita a mais bem vestida do revéillon entre os famosos. Com um vestido de tirar o folego, a atriz não deixou o charme e a meiguice de lado.



A eleição foi feita pelos leitores do EGO e a atriz recebeu 36% dos votos, seguida pela ex-BBB Munik Nunes em segundo lugar com 33%, e Marina Ruy Barbosa em terceiro lugar para fechar o pódio, com 12%.



Confira as fotos compartilhadas pelas famosas:



Obrigada amiga @paulaaziz por mais um ano fazer o vestido dos meus sonhos pra virada! #fabulousagilita | Tks pelo clique @raularagao Uma foto publicada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Jan 1, 2017 às 12:33 PST

Look da virada @charthoficial ¿¿ Uma foto publicada por ¿¿¿¿¿¿munik nunes¿ (@muniknunes) em Dez 31, 2016 às 5:09 PST

