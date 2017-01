Caio Castro pede desculpas após agredir fotógrafo em festa

Na Bahia 01/01/2017 | 15h35 Atualizada em

Caio Castro deixou a calma de lado durante uma festa em Trancoso, na Bahia, na última quinta-feira. O ator ficou irritado com um fotógrafo e agrediu o rapaz. André Ligeiro precisou levar três pontos no supercílio.



– Ele correu atrás de mim, me pegou pela camiseta e me deu uma cabeçada – revelou, ao jornal Extra, André Ligeiro.



Na sexta-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, Caio reconheceu que "houve um desentendimento" e pediu desculpas. A nota enviada à publicação esclarece, ainda, que tudo aconteceu depois que uma assessora pediu que ele não fosse fotografado. Confira:



"Na madrugada desta sexta-feira (30), o ator Caio Castro esteve presente na festa Saravá, em Trancoso (BA), acompanhado de amigos. Ao chegar, a assessora de eventos que estava com com o ator pediu que ele não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes no evento.