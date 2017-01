Cantor sertanejo gaúcho faz sucesso nos Estados Unidos

Música 02/01/2017 | 17h23 Atualizada em

Ex-vocalista do grupo Bochincho, Diego Ruiz, que está em carreira solo desde 2015, vem investindo com sucesso no sertanejo. Em dezembro, ele começou a dar mostras que sua carreira ultrapassa até as fronteiras do Brasil: o gaúcho, 23 anos, fez seus primeiros shows internacionais em dezembro, nos Estados Unidos.



Foram duas apresentações em Houston, um no Wild West e o outro no Firehouse Saloon, dois locais com temática country, ritmo popular por lá.

Um é pouco, dois é bom, três é maratona!



— Essa turnê nos Estados Unidos veio junto com um convite para visitar familiares lá. Foi algo realmente surreal poder ter essas oportunidades, você cantar para pessoas que não te conhecem, mas que te tratam como ídolo, foi incrível! — afirma Diego.



O cantor, em um dos shows nos Estados Unidos Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal



Leia mais sobre famosos e entretenimento