Carol Castro anuncia gravidez e desiste da próxima novela das 23h

11/01/2017

A cegonha começou 2017 a todo vapor no mundo artístico. Segundo o Extra, a nova futura mamãe do pedaço é a atriz Carol Castro, grávida de dois meses. É o primeiro filho da atriz, casada com o violinista Felipe Prazeres.

Com a novidade, Carol precisou desistir da próxima novela das 23h, Os dias eram assim, que começa a ser gravada na próxima semana. Assim, Maria Casadevall foi chamada às pressas para substituir a colega e terá poucos dias para conhecer a história e a personagem.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Outra gravidinha que se dedicará ao bebê que está chegando é Bruna Hamú, a Camila de A Lei do Amor. Nos próximos capítulos, a personagem viajará para um intercâmbio na Nova Zelândia, já que a barriguinha está quase aparecendo em cena.

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação