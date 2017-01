Conheça a Família UniSamba, roda de samba que está tomando conta da Zona Norte

Estrelas da Periferia 17/01/2017 | 07h00 Atualizada em

Criado há dois anos, o grupo Família UniSamba, que reúne integrantes dos bairros Jardim Ypu, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Jardim Leopoldina, na Zona Norte da Capital, e de Alvorada, tinha o objetivo de oferecer uma opção de cultura e música gratuita.



Inicialmente, a banda reunia turmas animadas no Bar do Rei, um dos mais conhecidos do Ypu, em rodas de samba que varavam as madrugadas de sexta-feira e sábado.



— Era incrível, a galera foi se juntando, se juntando... Eram umas 500 pessoas — comenta Paulo, vocalista e um dos fundadores do grupo, que surgiu como boa parte das bandas de samba e pagode da Capital: por acaso.



— Fundei a Família UniSamba com dois amigos, o Alex e o Thiago, que saíram do grupo para outros projetos, mas seguem participando das nossas rodas ocasionalmente.

A gente estava tomando uma cerveja, quando começou a improvisar um samba. Foi vindo mais gente... Vinha um com cavaco, outro com bateria, e estava feita a festa! Era para ser um encontro mensal e passou a ser quinzenal até virar semanal — relembra Paulo.







No começo, sem dinheiro, o grupo não tinha instrumentos próprios e precisava contar com a parceria de amigos:



— Ao longo de 2016, conseguimos guardar uma grana para comprar equipamentos. A maior parte da grana saiu de um galeto que promovemos para arrecadar fundos.



Mas o grande salto aconteceu há cerca de cinco meses. Os integrantes da Família UniSamba uniram esforços para alugar um bar que pudesse oferecer boa comida, bebidas e rodas de samba para a comunidade. E o melhor: com entrada franca, sem pagar ingresso.Segundo Paulo, o local, batizado de Espaço Família UniSamba, situado na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.484, no Jardim Leopoldina, tem conseguido atrair fãs fiéis nos finais de semana, quando acontecem verdadeiras maratonas de música por lá.



Ambiciosos



A gente começa por volta das 22h e vai até 4h30min da madrugada sem parar! Por isso que o grupo tem muitos integrantes, para que a galera dê uma revezada (risos) — explica Paulo, afirmando que as festas costumam atrair, por noite, cerca de 200 pessoas.



Para 2017, além de ampliar o repertório de músicas próprias, que tem faixas como Se Falo de Amor, o grupo pretende investir no bar para que se torne referência na região, ou até, quem sabe, se mudar para um espaço maior.



Ainda integram a Família UniSamba Nenê (violão), Régis (cavaco), Anderson (rebolo), Rogério (tam-tam), Emerson (pandeiro), Marcelo (vocal), Nani (pandeiro) e Márcia Elisa (espécie de faz-tudo do grupo).



Pitaco de Quem entende



Markinhos, do grupo Vírus do Samba, aprova a Família UniSamba:



— Faz um samba de qualidade, uma batucada que eu via antigamente, tipo samba de morro. Tem muita qualidade!



