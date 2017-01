Conheça o gaúcho que caiu nas graças de Michel Teló

Estrelas da Periferia 03/01/2017 | 07h01 Atualizada em

Com cerca de 20 anos de estrada, o canoense Marcelo Cachoeira, 36 anos, vem ganhando destaque distante das fronteiras do Mampituba, principalmente depois que conseguiu um feito que é para poucos: gravar um clipe de uma música sua, Que Amor é Esse?, com a participação especial de luxo, de um dos maiores astros da música sertaneja, Michel Teló.



Conforme Cachoeira, que há sete anos investe em carreira solo no sertanejo e que já tocou música nativista, participou de festivais e fez escola tocando em bares, a iniciativa surgiu por meio de seu empresário, Pinheiro Neto, que conhecia um dos principais nomes da produção musical no país, Ivan Miyazato. Miyazato, que já trabalhou com o próprio Teló e com outros grandes do meio sertanejo, foi elo entre os dois.



O encontro, Cachoeira relembra, foi pra lá de emocionante, quase de fã com seu ídolo.



— Além de um grande músico, ele é de uma generosidade e humildade que impressionam, cara. E agora que ele tem a filha (Melinda), está ainda mais atencioso e babão (risos) — comenta Cachoeira.



Cachoeira entrega a Teló iguarias gaúchas Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Guri de Uruguaiana é o próximo a participar de clipe



Depois da gravação, sempre que Teló vem fazer show no Rio Grande do Sul, dá um jeito de avisar Cachoeira, que já abriu espetáculos do paranaense. Além da parceria no palco, a relação se estreitou fora dele. Tanto é que Teló sempre pede algumas iguarias típicas do interior do Rio Grande do Sul, quando vem para cá.



— Ele sempre pede salame, queijo e vinho. Adora — entrega Cachoeira.



Thais Fersoza e Michel Teló batizam a filha, Melinda



Com uma agenda de números significativos - cerca de 20 shows mensais em estados como Mato Grosso do Sul e São Paulo - Cachoeira prepara, para 2017, o lançamento de outra canção que é uma grande aposta: #Solteirão, com a participação do Guri de Uruguaiana, colunista do Diário Gaúcho.



— O nosso trabalho é uma plantação diária. Mas estou levando o nome da música sertaneja feita no Rio Grande do Sul para o país. Meu objetivo é ser um artista nacional — comenta Cachoeira.



Michel Teló posta vídeo da filha com roupinha do Grêmio



Pitaco de quem entende



Rodrigo Ferrari fala sobre o trabalho de Marcelo Cachoeira.



— Top! Um clipe que tem uma baita produção. Música boa, refrão bom. Sem falar na participação do Michel Teló, coisa que dispensa comentários, né? Tem tudo pra ter um grande futuro pela frente! É um artista completo. Mostre seu trabalho para o mundo



