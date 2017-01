Curta o verão: apetite sexual pode aumentar nos dias mais quentes

Falando de Sexo 10/01/2017 | 20h01 Atualizada em

Meninas maravilhosas do Diário Gaúcho, vocês livram muita gente de problemas. Vejo, no meu escritório, muita gente lendo (escondido, por vergonha) a coluna de vocês.



Hoje, quero tirar uma dúvida. Estava sem namorar nem transar há mais de dez meses e sem a mínima vontade.



De repente, conheci um cara numa festa, e estamos saindo. Ainda não transamos, mas eu estou cheia de vontade. Amigas dizem que o calor deixa as pessoas cheia de tesão. Será?



Amiga leitora, sim, as duas hipóteses são verdadeiras: você ter encontrado alguém que deu aquela química e o calor.



Ah, o verão e o poder que exerce sobre nós... Os dias quentes podem esquentar ainda mais a relação e o apetite sexual. A mistura de calor, liberação sexual, pouca roupa e bebida alcoólica é fantástica para que se aumente o desejo de transar nesta época do ano.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Estas características da estação, no entanto, não tiram o valor do inverno. Principalmente para as mulheres, o frio tem o seu charme. É uma ocasião em que o sexo é mais romântico, quase sempre acompanhado de um vinho e de uma lareira.



Mas, voltando ao verão, durante as altas temperaturas, somos muito estimulados pela visão, já que há uma grande exposição da nossa imagem. Tantos músculos à mostra pela rua pode ser outro fator que explique este aumento de tesão.



E o crescimento do desejo nos dias mais quentes é igual para homens e mulheres. Agora, foque no que você está sentindo por este homem e perceba se a recíproca é verdadeira. A partir daí, é só curtir essa química toda numa noite quente deste verão.



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br