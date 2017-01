De maiô, Carolina Dieckmann esbanja boa forma e faz carão no Instagram

No clima do Verão 17/01/2017 | 10h12 Atualizada em

Outra famosa que parece estar curtindo muuuuuuito o verão é Carolina Dieckmann. Nesta segunda-feira, 16, a atriz publicou em suas redes sociais uma foto usando um maiô com estampas de violão. A barriga sequinha chamou a atenção dos internautas, que não deixaram de elogiar a bela.



"Diva!", "Gatíssima" e "Maravilhosa", foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.



Recentemente, a atriz recebeu críticas de alguns seguidores que a acharam magra demais. Teve até quem dissesse que a loira parece estar com anorexia, mas ela rebateu:



— Isso é uma loucura. Este foi um dos meus anos mais preguiçosos e parados. As pessoas dizem que estou anoréxica, mas, se fosse o caso, eu me acharia feia. Quando posto uma foto, é porque me acho gata.



sobre eu ter passado o fim de semana todinho vendo as minas perguntando do maiô. #táaqui #enganamamãe ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por carolina dieckmann (@loracarola) em Jan 16, 2017 às 5:20 PST

