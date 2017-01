Maravilhosa 11/01/2017 | 11h12 Atualizada em

Grazi Massafera posou para uma marca de jóias com tudo que tinha direito. Usando um vestido de plumas, inspirado no carnaval, e maquiagem bafônica, a atriz deixou as pernas de fora ao ser clicada pelo fotógrafo.



A foto foi publicada pelo fashion designer, Walério Araujo, no Instagram. "Quero todas divas", escreveu ao compartilhar a imagem



@massafera com vestido de plumas ¿¿¿¿ Walério Araujo ¿WA¿#querotodasdivaswa ¿#carnaval2017 #wa #mulherpassaro #vivara Uma foto publicada por Walério Araújo (@walerioaraujo) em Jan 10, 2017 às 2:25 PST

