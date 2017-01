Descubra quais são as posições favoráveis para elas chegarem mais facilmente ao clímax da relação

Falando de sexo 15/01/2017 | 20h00 Atualizada em





Foto: Arte / DG

Olá, Andréa e Lúcia! Em primeiro lugar, quero dizer que leio vocês todos os dias. Já me ajudaram muito, por isso, obrigada! Hoje, quero saber como ter mais prazer na hora do sexo. Por exemplo, se tem alguma posição que possa ser melhor para nós mulheres.

Gostaria que vocês falassem sobre posições que aumentam o prazer das mulheres.



Mulheres devem ter conhecimento sobre o próprio corpo e ter em mente suas preferências. Isso é fundamental para se relacionar com outra pessoa. Quando ela sabe o que lhe dá prazer, pode mostrar isso ao parceiro e buscar satisfação em posições sexuais que favoreçam e estimulem o seu prazer.

É importante a mulher deixar o seu corpo mais solto e entregue na hora do sexo. Para isso, precisa haver uma grande troca de afinidade, não apenas a penetração. As posições mais estimulantes são as que permitem o contato com o clitóris, seja de forma manual ou pela fricção no corpo do outro.

Bons exemplos são aquelas em que a penetração ocorre com a mulher deitada de costas sobre o corpo do parceiro, ou em que ela fica sentada de frente para ele deitado.

Não há regras, mas duas posições fazem muito sucesso: elas por cima e de ladinho. Dessas maneiras, as mulheres possuem maior controle sobre o próprio corpo, e fica mais fácil algum ponto mais sensível ser estimulado.

Mas vale citar que a masturbação é uma grande aliada para se chegar ao clímax sexual. Ela pode ser feita pela própria mulher, mas uma boa dica é ser estimulada pelo parceiro, manualmente ou com sexo oral. Experimente!



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br