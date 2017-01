Divulgação dos participantes do BBB 17 movimenta redes sociais

A TV Globo começou a divulgar os selecionados para o Big Brother Brasil 17 na tarde desta quarta-feira, no intervalo do Vídeo Show, e os tuiteiros de plantão já saíram a comentar sobre o elenco. Até agora, 15 rostos já foram conhecidos.

A atração vai ser exibida pela RBS TV a partir desta segunda-feira e, diferentemente dos anos anteriores, será apresentada por Tiago Leifert e não por Pedro Bial.



Como ninguém é obrigado a gostar de tudo, o pessoal já disparou reclamando: neste caso, da maneira como foram divulgados os nomes.

nesse ritmo a gnt so vai saber todos participantes do bbb qnd acabar o programa

Aliás, falando em humor, a rede social virou um ambiente inóspito para quem não curte o reality.



Sabe no que mais o pessoal reparou? Na mudança da identidade visual do programa — que não agradou a alguns.

Teve gente que achou a lista não tão boa.

Só queria que tivesse um boy lindo, que eu me apaixonasse a primeira vista e ficar seguindo ele todas as câmeras ¿¿ #BBB17

cadê o "amor livre" que passou no comercial do bbb?

não to vendo as gay as bi as lesb

que decepção #BBB17