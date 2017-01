"É um palco de grandes shows. Me orgulho de quebrar essa barreira", diz Rodrigo Ferrari, sobre DVD gravado no Opinião 

Música 11/01/2017 | 07h02 Atualizada em

Um dos destaques da música sertaneja gaúcha, o cantor Rodrigo Ferrari, 31 anos, realiza o sonho de qualquer músico em início de carreira: gravar seu primeiro DVD. E não é qualquer disco. Explodiu Geral (inicialmente,o DVD será distribuído em shows, mas deve chegar às lojas neste semestre, com preço ainda a ser definido) é um marco na história do gênero no Estado. Isso porque o álbum foi gravado no Opinião, em 2016, fato inédito nos 34 anos da casa.



Até então, conforme a assessoria de imprensa da Opinião Produtora, nenhum artista sertanejo havia gravado um DVD ali. Simultaneamente, a ocasião marcou também o primeiro show do gênero da história do bar.



— É um palco clássico de shows nacionais e internacionais. Me orgulho de quebrar essa barreira, de elevar a música sertaneja feita no Rio Grande do Sul — afirma Rodrigo.



Na praia



O álbum, que terá um show especial de lançamento, no dia 21 deste mês, em Cidreira, com entrada franca, tem participações especiais de três gaúchos de destaque: os funkeiros MC Jean Paul e Dudinha, além dos pagodeiros do Grupo do Bola - os dois últimos revelados na seção Estrelas da Periferia, do Diário Gaúcho.



Sucessos e inéditas



— Foi um grande prazer estar com eles no palco. São amigos e grandes músicos. E eles fecham com uma coisa que eu gosto: misturar estilos. O show tem funk com pop, pagode com funk — adianta Rodrigo.



O álbum traz 14 faixas, sendo sete regravações e sete inéditas. Entre elas, a recente Galática, os sucessos 50 Tons e Tendel, além do hit Tá Soltinha, que já ultrapassou a marca de 500 mil visualizações no YouTube.



— É um DVD bem pra cima, com músicas de festa, para a galera dançar — avisa Rodrigo.



