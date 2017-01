Eliana compartilha momento "fofura" com o filho na piscina e derrete seguidores 

Mamãe coruja 10/01/2017 | 08h44

Curtindo as férias, Eliana usou as redes sociais para mostrar o amor que sente pelo filho. Aproveitando o dia ensolarado na piscina, a apresentadora tirou uma foto ao lado do pequeno e compartilhou em seu perfil do Instagram no sábado, 7.



Na legenda ela escreveu: "Mamãe, eu quero te dar um beijo", mostrando o filho Arthur, de 5 anos, beijando sua testa.



A famosa recebeu centenas de elogios nos comentários, como: "Mãe maravilhosa!", "que lindos" e "Que foto mais amor".



