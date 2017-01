Em parceria com Ivete, Joelma canta musica sobre como dispensar o ex

Indireta? 16/01/2017 | 08h49 Atualizada em

Ao lado de Ivete Sangalo, Joelma divulgou sua nova música. Em "Amor Novo¿, Veveta da dicas à colega de como dispensar o ex. Seria uma indireta?!



As duas se apresentaram em São Paulo, durante a gravação do DVD do novo álbum de Joelma, gravado em novembro de 2016.



Segundo a canção, o segredo para dispensar o ex é arranjar um "amor novo", que acabou por virar título da música.



Em um bate-papo com o EGO, quando questionada sobre um novo affair, a ex-Calypso conta que não está à procura de romance, mas não descarta a possibilidade de um futuro casamento.



Além de Ivete, também participam do álbum a cantora Solange Almeida, na canção "Avante", e os três filhos, Yago, Yasmin e Natália, na musica "Amor de Deus".



Rádio Farroupilha