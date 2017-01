Em preparação para o Carnaval, Juju Salimeni publica foto de "bom dia" e exibe abdômen trincado

Pronta pra brilhar na avenida 12/01/2017 | 09h37 Atualizada em

Juju Salimeni usou as redes sociais para desejar um "bom dia" aos seus seguidores. A modelo exibiu o abdômen trincado na manhã desta quinta-feira, 11, em uma foto publicada em seu perfil do Instagram.



A esposa do fisiculturista, Felipe Franco, está se preparando para o Carnaval e promete causar na Avenida: "Virei bem caracterizada, mas também bem nua como eu gosto. A fantasia está sendo feita pela Michelle Xis, que já está comigo há três anos, e será bem caracterizada, mas as pessoas vão me reconhecer", contou.



