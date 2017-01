Em quatro dias, novo clipe de Gabriel Valim, do hit Piradinha, passa de 300 mil visualizações

Novo hit 25/01/2017 | 12h37 Atualizada em

Em menos de uma semana, o novo lançamento de Gabriel Valim, Põe na Boca e Toma, começa a chamar atenção na internet. Gabriel, que é gaúcho, mas reside atualmente em Santa Catarina, ficou conhecido no país em 2013, ao lançar Piradinha, tema da personagem de Tatá Werneck, em Amor à Vida, investe em um hit dançante, sua aposta para o Carnaval.



— É para ser chiclete, mesmo — assegura o cantor, em entrevista ao Diário Gaúcho.

A música conta a história de uma mulher que só quer saber de festas e vive na maior ostentação, e teve clipe gravado com direito a jatinho e lancha, com imagens em duas praias de Santa Catarina: Balneário Camburiú e Itapema. Da nova geração, Gabriel é um dos mais recentes colecionadores de hits da música sertaneja.



Sucesso com tema de Tatá Werneck em novela, Gabriel Valim faz show em Cidreira, nesta sexta



Além de Piradinha, cujo clipe ultrapassa 37 milhões de visualizações no YouTube, ele apresenta números superlativos. Os números do hit, somados a outros sucessos do gaúcho, 34 anos, como os clipes de Blusa e Branca, Levanta a Cabeça, Princesa e Medo de Você, ultrapassam a impressionante soma de 50 milhões de visualizações.



