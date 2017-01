Estas fotos de animais sem penas ou pelos vão deixar você chocado

Peladinhos 12/01/2017 | 14h19 Atualizada em

Por puro ócio, a americana Dana Schwartz procurou no Google fotos de corujas sem penas e ficou chocada com o que encontrou. No domingo, ela postou algumas imagens do animal pelado em sua conta no Twitter, espalhando o espanto pela internet.

I just googled what owls look like without feathers and I am severely shook pic.twitter.com/B12IJ1atYl — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 8 de janeiro de 2017

"Eu recém procurei no Google como corujas ficam sem pena e estou seriamente abalada", admitiu Dana. Colocando a coruja peladinha ao lado da peludinha, a estranheza fica maior ainda.



TFW someone interrupts you when you're in the middle of the spookiest meeting of all time pic.twitter.com/RqojCv4R5S — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 8 de janeiro de 2017

Outro pássaro que ganhou a atenção da internet por sua pele lisinha foi Rhea, uma periquita que sofre de uma doença rara que a faz perder as penas. Rhea é muito bem cuidada por Isabella Eisenmann, que vive em Boston, nos Estados Unidos. A dona gosta tanto do pet que chegou a criar uma conta só para Rhea no Instagram, onde posta muitas fotos fofas da periquita nuazinha.

Olha só a Rhea vestindo um minúsculo abrigo de lã que a protege do frio

This snow day has got nothing on me and my style ¿¿ cause pink is the new black! Sweater by: @danasparkles12 #warmandcozy #RheasSweaterCollection #SnowStorm Uma foto publicada por Rhea The Naked Birdie (@rhea_thenakedbirdie) em Jan 7, 2017 às 1:24 PST

A coruja sem penas descoberta no domingo por Dana surpreendeu tanto que as pessoas tiraram um tempo para buscar fotos de outros animais sem penas ou pelos. Veja estas galinhas. Você certamente já viu uma numa situação parecida

Foto: Reprodução / Twitter

Dá para acreditar que este aqui é um coelho? Lembra um chinês de idade avançada

Foto: Reprodução / Twitter

Tomara que este pinguim não sinta tanto frio

Foto: Reprodução / Twitter

O gato diferentão aí não tem nenhuma doença. Ele é da raça Sphynx, e não tem pelo por questões genéticas

Foto: Reprodução / Twitter

O chimpanzé, quando não tem pelos, pode sofrer de uma doença chamada alopecia, mesma doença que acomete seres humanos

Foto: Reprodução / Twitter

E este urso, animal que é referência de fofura. Ainda quer dar um abraço?

Foto: Reprodução / Twitter

