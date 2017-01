"Eu não sabia de nada", diz pai de médico gaúcho que entrou no BBB

BBB daqui 18/01/2017 | 18h46 Atualizada em





Depois que a lista do BBB 17 começou a ser divulgada, na tarde desta quarta-feira, os fãs do reality fizeram uma verdadeira corrida para as redes sociais, para achar informações que pudessem dar mais pistas dos participantes. Um deles, o gaúcho Marcos Härter, 37 anos, cirurgião plástico, já gera polêmica antes mesmo do programa começar. Ao contrário da maioria dos participantes, que tem apoio familiar amplo, o médico gaúcho não teve sua entrada vista com bons olhos pelos pais. Contatado pela reportagem do Diário Gaúcho, o pai do gaúcho, João Härter, disse que não sabia da participação do filho no programa.



— Eu não sabia de nada. Ele está muito longe, lá em Sorriso (no Mato Grosso, onde Marcos mora e trabalha atualmente). Nem fazia ideia, tu que está me contando — afirmou.



Questionado sobre se assistirá ao filho no reality, disse que não, pois "não gosta".



Sobre a expectativa de o filho ganhar um prêmio de R$ 1,5 milhão, João também foi sucinto.



— Bom pra ele — limitou a dizer.

A mãe de Marcos, Enilda, atendeu a reportagem, mostrou surpresa com a entrada do filho na casa, mas disse que não comentaria o assunto.



Polêmico e festeiro



Já entre os amigos de faculdade, o gaúcho é definido como um cara "polêmico e festeiro". Um médico da capital, que pediu para não ser identificado, e que conviveu durante anos com o BBB no período da faculdade de Medicina - Marcos é formado pela Ulbra - definiu o gaúcho como o cara "que sempre foi rico, mas que fazia questão de entrar de graça nas festas, pulando o muro."



O médico afirmou, ainda, que Marcos era conhecido por tirar sarro e vai "causar" no programa.



—Na festa, ele não ficará parado. Vai inventar alguma coisa — afirmou.



Em seu Facebook, Marcos posta, além de fotos de sua rotina no dia a dia, algumas, no mínimo, curiosas. Em uma delas, ele aparece portando várias armas, em um clube de tiro esportivo em Dubai, nos Emirados Árabes.





Em outras, ele mostra paisagens de viagens ao mundo, como na Muralha da China (foto acima).

No site do médico, há um longo relato sobres suas atividades profissionais e cursos de especialização. Chama atenção o trecho que diz que ele permaneceu longo período nos Estados Unidos, fazendo especializações em clínicas em Atlanta, "refinando seus conhecimentos em Rinoplastia (cirurgia estética para correção do nariz). Ele passou, ainda, por Nova York e por Miami, acompanhando nomes conhecidos da cirurgia plástica.











