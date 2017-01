Ano novo, cabelo novo 18/01/2017 | 08h51 Atualizada em

A ex-participante do Big Brother Brasil resolveu deixar em 2016 o que é de 2016. Em seu perfil do Instagram, Maria Claudia, a Cacau, compartilhou a mudança com seus seguidores. Antes, a potiguar estava loiríssima, e agora aparece com os fios castanhos.



"2017 é um ano de mudanças¿ Com vocês a Maria transformada. Estou me amando!", escreveu ela na madrugada de terça-feira, 17.



E você, o que achou da transformação?



