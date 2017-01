Ex-BBB Jaque Khury posa em paisagem cearense e recebe elogios dos internautas

Deusa 04/01/2017 | 10h12 Atualizada em

Jaque Khury mostra que vai tudo muito bem, obrigada! A ex-BBB está curtindo férias em Jericoacoara, no Ceará. Nesta terça-feira, 3, a musa fitness publicou um clique em seu perfil do Instagram em uma das paisagens no paraíso cearense.



Na legenda, ela brincou com os seguidores: "Achei lindo esse lugar e a gente já posa pra foto, claro! Vale muito a pena conhecer".



De biquíni, exibindo a cinturinha de dar inveja em muitas, Jaque aproveitou para colocar o bronzeado em dia. Os fãs da morena não perderam a oportunidade e deixaram comentários como: "Deusa!", "Arrasou" e "Linda".



