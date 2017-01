Ex-BBB Aline Gotschalg compartilha clique exibindo barriga sequinha e recebe elogios dos seguidores

Lembram dela? 16/01/2017 | 08h29 Atualizada em

Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo?! E nesta sexta-feira, 13, a ex-BBB Aline Gotschalg compartilhou em seu perfil do Instagram um clique exibindo a barriga sequinha, levando os quase 2 milhões de seguidores ao delírio.



Para quem não se recorda, a modelo participou do BBB 15 e se casou com o colega de confinamento, Fernando Medeiros, com quem tem um filho de 8 meses.



Nos comentários da foto, os seguidores deixaram inúmeros elogios, como: "Maravilhosa", "Minha musa", "Linda de qualquer jeito" e "Um corpo, é um corpo", brincou um fã.



