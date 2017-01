A fila anda 11/01/2017 | 11h41 Atualizada em

A fila andou para Paula Fernandes¿ A cantora deixou o ex-namorado em 2016 e curtiu a famosa noite de Réveillon de Fernando de Noronha acompanhada do ator Renato Goes, ex de Tatá Werneck, que atuou como Santo na primeira fase da recente novela das nove, Velho Chico.



De acordo com fontes do colunista Leo Dias, ela fez tudo para conquistar o rapaz que estava na mira da mulherada.



