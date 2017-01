Ex-globeleza, Valéria Valenssa comenta nova vinheta: "Os tempos são outros"

Novos tempos 11/01/2017 | 11h33 Atualizada em

Valéria Valenssa é marca registrada da vinheta da Globeleza. A primeira a ocupar o papel, em 1990, e a ficar 15 anos no posto, comentou sobre a nova campanha, em que a bailarina aparece usando roupas e não nua ou com pituras pelo corpo, como foi até 2016: "Achei linda, mas, na minha época, jamais cogitaríamos mudar radicalmente a pintura. Pensávamos que, em time que está ganhando, não se mexe".



Mesmo sendo uma mudança radical, a esposa do designer, Hans Donner, aprova a nova proposta: "Sou de outra época, de quando o carnaval valorizava muito a beleza da mulher brasileira. A época do topless, do nu, de Luma de Oliveira, Monique Evans¿ E, aos pouquinhos, isso foi mudando. O carnaval, em si, foi mudando, para mostrar, de fato, o que é a cultura do nosso carnaval. Se eles perceberam isso nessa vinheta, e se houve essa mudança tão radical, é que eles também estão buscando acompanhar essas mudanças. Os tempos são outros", disse em entrevista ao Extra.



Valéria também revelou, que lá em 2005, quando encerrou seu trabalho como Globeleza, já existia a ideia de mudar: "Quando eu deixei de fazer a Globleza, uma das sugestões do Hans (Donner, o marido, que na época criava as vinhetas) era que mudasse todo o visual da nova Globeleza para evitar comparações com a antiga. Depois de muito tempo, eu vejo que eles, finalmente, conseguiram fazer isso."



