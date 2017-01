Expresso DG, shows e diversão na praia e em Itapuã: confira cinco atrações gratuitas para o fíndi

Entretenimento de graça 27/01/2017 | 12h00 Atualizada em

Na beira da praia



Expresso DG chega em Quintão

Pagode do Divino é a pedida em Quintão Foto: Luiz Armando Vaz / Agencia RBS

O Expresso DG está de volta para agitar o litoral gaúcho. Depois da primeira parada em Mariluz, o evento chega a Quintão, próximo à Avenida dos Bancários. O Expresso DG acontece amanhã e domingo, das 9h às 18h. O evento itinerante oferece uma série de atividades e distribui brindes aos veranistas. É uma realização do Diário Gaúcho em parceria com o Asun Supermercados.



Quem passar pela estrutura montada na praia poderá curtir, de graça, aulas de ginástica, quadras de esporte, quick massagem, recreação para a gurizada, empréstimo de cadeiras, guarda-sóis e frescobol, além de distribuição de jornais e brindes. Para completar a diversão, o Expresso DG terá um palco montado para apresentação de pocket shows e DJs que irão embalar o evento.



Neste final de semana, as atrações musicais são Cabral DJ e Pagode do Divino. Fique ligado: a próxima parada do Expresso DG será em Cidreira, nos dias 11 e 12 de fevereiro.



Onde: Beira da Praia de Balneário Quintão, próximo à Avenida dos Bancários

Quando: sábado e domingo das 9h às 18h

Quanto: De graça.



Pepsi Twist Land



Céu canta em Atlàntida, no domingo Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

O último fim de semana do Pepsi Twist Land, em Atlântida, traz mais uma penca de excelentes shows, para todos os gostos. Entre os destaques da escalação de estrelas do evento, estão as apresentações de Humberto Gessinger, que traz hits do Engenheiros do Hawaii e de sua carreira solo, no sábado.



Já no domingo, performances de Lucas, da Fresno e de Céu, um dos grandes destaques da música nacional nos últimos anos.



Onde: Avenida Central de Atlântida, 1.200

Quando: sábado, a partir das 17h e domingo, a partir das 17h

Quanto: de graça.



Em Viamão



Itapuã recebe shows e brinquedos para a gurizada



Pagode King agita Itapuã Foto: Reprodução / Facebook

Já em Viamão, na praia da Vila de Itapuã, a galera que fica pela região no fim de semana pode curtir uma série de atividades esportivas e culturais, e ainda pegar aquele solzinho bacana. Na programação do Verão Itapuã, acontecem shows de Ismael Leal, Igor de Oz, Pagode King e Grupo Show da Liga Independente das Escolas de Samba de Viamão (Liesvi).



Na mesma função, o Sesc disponibilizará brinquedos infláveis para propiciar diversão para a gurizada, além de um ponto de inscrição do concurso musa Verão Viamão, cuja final ocorrerá no dia 26 de fevereiro.



Onde: Praia da Vila de Itapuã, em Viamão

Quando: sábado, a partir das 14h

Quanto: de graça





Verão para Todos



Tem empréstimo de cadeira, raquetes, bolas: tudo na faixa, para relaxar



Tudo para relaxar e curtir a beira da praia Foto: Divulgação / Hits Entretenimento

Um projeto do Governo do Estado, o Verão Para Todos leva para a beira da praia do Litoral Norte gaúcho atividades esportivas e de lazer, para curtir bem sossegados os melhores momentos do verão. Neste fim de semana, em Capão da Canoa, será oferecida uma estrutura gratuita com cancha de futebol, vôlei, beach tênis à disposição dos veranistas, além de opções de exercícios físicos.



Ainda, empréstimo de materiais esportivos como bolas e coletes para futebol e vôlei, e bola e raquete para beach tênis, além de guarda-sóis.



Onde: Beira da Praia de Capão da Canoa, em frente à Praça do Farol, em Capão da Canoa

Quando: neste sábado e domingo, das 9h às 19h

Quanto: de graça



Em Cidreira



Noite da viola com Chão de Areia



Foto: Reprodução / Facebook

Com 13 anos de estrada, o grupo Chão de Areia apresenta um apanhado de sua trajetória, em um show ao ar livre, na beira da praia de Cidreira. Formado por um trio de violeiros da melhor qualidade, o grupo apresenta composições premiadas em festivais, como A Moenda e o Tempo, Nos Braços do Violeiro e Violas do Sul do Brasil, presentes no disco Quem Somos nós.



Onde: Concha Acústica de Cidreira, Avenida Mostardeiro, s/nº, em Cidreira, Quando: neste domingo, a partir das 20h

Quanto: De graça





Na Saldanha



Povo do Carnaval está convocado: é o encerramento do Abre-Alas



Turucutá é uma das atrações Foto: Carol de Góes / Divulgação

O encerramento do festival Abre-Alas movimenta a quadra da Saldanha neste fim de semana. No palco, dois dos blocos mais populares da Capital: Império da Lã e Turucutá. No show, os integrantes fazem uma contagem regressiva para o Carnaval, com sucessos da folia.



Onde: Quadra da Saldanha, Padre Cacique, 1.355

Quanto: neste sábado, a partir das 15h

Quanto: Ingressos a R$ 15.



Leia mais sobre famosos e entretenimento