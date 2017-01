Falso fã-clube de Larissa Manoela assedia crianças na web e pede fotos

Cuidado nas redes 17/01/2017 | 18h17 Atualizada em

Um perfil falso de um fã-clube da atriz Larissa Manoela no Facebook vinha assediando crianças por meio de mensagens privadas e pedindo que elas lhes enviassem fotos usando roupas curtas em troca de um encontro com a artista, segundo matéria do site Ego.

O caso foi divulgado depois que a fabricante de doces Suellen Roza, de Cariacica, no Espírito Santo, desconfiou quando sua sobrinha de 10 anos lhe pediu emprestado a peça de roupa, afirmando que tinha de ser ¿um short curtinho¿.

Foto: Reprodução

"Como todos sabem, tenho dois sobrinhos na faixa de 9/10 anos e eles estão nessa onda de Cúmplices de Um Resgate, Larissa Manoela, essas coisas de crianças. Hoje a minha sobrinha chega para mim toda eufórica perguntando assim: "Titia, você tem um shortinho de dormir? Mas tem que ser curtinho". Eu: "Oi?!? Para que você quer isso, garota?". Pensando na inocência que ela ia inventar uma brincadeira nova, só que a guria estava no PC. Fui ver do que se tratava e ela me disse que tinham uns 'empresários' da Larissa Manoela falando que se ela tivesse uma foto com shortinho iria concorrer a uma viagem para conhecer a Larissa", relatou.

Depois, Suellen conversou com a sobrinha, bloqueou o perfil e prestou queixa na polícia. Ao site Ego, a assessoria de imprensa da atriz disse que ela foi informada sobre o caso e apoiou a família.

— Nós soubemos do ocorrido, a família foi orientada e o caso está sendo investigado pela polícia. Várias pessoas vieram relatar o que aconteceu depois da postagem da tia da criança, e a mãe dela entrou em contato conosco. A assessoria jurídica da Larissa prestou assistência. É importante lembrar que as redes sociais da Larissa são verificadas, e ela sempre busca divulgá-las para ajudar as crianças a não se iludirem com um perfil falso, mas infelizmente tem muita gente que usa a imagem de outras pessoas e muitas crianças não sabem diferenciar — informou a representante.

Contatada pelo Diário Gaúcho, a assessoria de imprensa da Polícia Federal disse que o caso deve ficar com a Polícia Civil do Estado, pois, em princípio, trata-se de estelionato.



