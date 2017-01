Faustão faz homenagem para Russo durante Domingão: "Trabalhou com competência e dignidade"

Na tevê 30/01/2017 | 14h18 Atualizada em

O apresentador Fausto Silva lamentou a morte de Antônio Pedro de Souza e Silva, o Russo, durante o Domingão neste final de semana, e aproveitou o espaço para homenageá-lo. O ex-assistente de palco da TV Globo morreu aos 85 anos neste sábado, dia 28, vítima de complicações decorrentes de uma infecção pulmonar.



Faustão disse que Russo trabalhou por mais de 40 anos na TV Globo com muita "competência e dignidade".

"Nós temos que registrar, infelizmente, a morte, ontem, do operador de microfone que durante 46 anos trabalhou na Globo com muita competência e dignidade, o Antônio Pedro de Souza e Silva, o Russo. Catarinense, criado no Rio de Janeiro, e que trabalhou nos programas do Chacrinha, do Domingão, no programa da Xuxa, e que morreu aos 85 anos, deixando o trabalho com muita dignidade", disse o apresentador em uma rápida homenagem feita no "Domingão", na noite deste domingo. Após comentar a morte, o programa seguiu.



No sábado, logo após a divulgação da morte de Russo, Xuxa e Luciano Huck também prestaram homenagens e lamentaram o ocorrido em seus perfis no Instagram.



"Dedico o 'Caldeirão' de hoje (sábado) a ele. Foram muitos anos correndo pelo nosso estúdio. Muitas risadas. Russo é parte da história dos programas de auditório. Parte da história da TV no Brasil. Deixa muitas histórias e muitas lembranças. Vá em paz meu amigo querido", escreveu Luciano.





Já Xuxa escreveu: "Russo, continue correndo de um lado pro outro e alegrando a todos, só que agora em um lugar especial....você fez parte da minha história. Vai com Deus."



Russo trabalhou 45 anos na Globo, de onde foi afastado em 2014. Ele começou a carreira como animador de plateia do Chacrinha e, depois, trabalhou como assistente de palco dos programas do Faustão, dos Trapalhões, do Luciano Huck, da Angélica e da Xuxa.